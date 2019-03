Fim do verão: El Niño no outono promete menos frio e mais chuva

Foz do Iguaçu – A confirmação em um boletim atualizado nesta semana do NOAA (Centro Americano de Meteorologia e Oceanografia) indica um outono com pelo menos uma situação atípica para o Brasil e que atinge em cheio os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul: o El Niño continua durante o outono, que começa oficialmente às 18h58 de quarta-feira (20) e segue até as 12h54 de 21 de junho. A influência do “menino” segue pelo menos até o fim do primeiro semestre.

Conforme os meteorologistas do Somar, o padrão promete ser semelhante ao registrado em 2015. Naquele ano, a temperatura do Pacífico mais elevada que o normal garantiu chuva acima da média no Centro e no Sul do Brasil no período.

Como é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno oceânico já é um antigo conhecido da população, em função de alterar o clima regional e global nas áreas tropicais.

Na prática, isso indica que o outono tende a ter temperaturas mais próximas da normalidade, menos registros de frentes frias intensas e massas de ar polar de longa permanência e com chuvas mais presentes, inclusive com a possibilidade de mais temporais.

Essa presença prolongada do El Niño, de modo geral, pode permanecer ativa de 12 a 15 meses e já tem revelado chuvas mais intensas. Na região oeste do Paraná, muitos municípios somaram mais de 200 mm de precipitação apenas neste mês de março. No oeste, por sinal, o verão se despede com essa cara carrancuda, típica de outono.

Fim do verão

As águas de março fecham o verão literalmente na região. Não são grandes volumes, mas as pancadas se manterão ativas. Deste fim de semana até a terça-feira são esperados pelo menos 20 mm distribuídos em pancadas ocasionais.

A outra característica que chama atenção no oeste nestes últimos dias do verão se refere às temperaturas. Apesar da sensação de abafamento, os termômetros não registram temperaturas muito elevadas. Em boa parte dos municípios a tendência é de que elas não ultrapassem os 28ºC nos próximos dias. A mínima promete ficar na casa dos 16ºC.

O outono até chega com sol, mas a partir do sábado da próxima semana (23) a chuva vem com força e deve se manter por pelo menos uma semana. De imediato, as temperaturas não devem sofrer quedas bruscas e variam nas próximas duas semanas entre 16ºC a 28ºC.