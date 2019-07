Filipe Luís vai a campo e inicia transição para encarar a Argentina

O lateral esquerdo Filipe Luís trabalhou com bola no treino da Seleção Brasileira deste domingo (30), na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, e está em plena recuperação das dores na coxa direita.

Acompanhado pela fisioterapeuta Caio Melo e pelo preparador físico Fábio Mahseredjian, Filipe Luís fez uma série de atividades que servem para simular situações de jogo e obter respostas do atleta em relação ao avanço do tratamento na área afetada pela lesão.

O jogador obteve excelentes respostas em relação ao trabalho proposto, segundo os profissionais. Ele avançou no processo para estar à disposição do técnico Tite no jogo decisivo contra a Argentina na próxima terça-feira (02).

O volante Fernandinho também foi para o campo neste domingo. O jogador, que sofreu entorse no joelho direito no jogo contra a Venezuela, trabalhou com o preparador físico Ricardo Rosa e segue em processo de recuperação.

Em treino fechado, neste domingo (30), o técnico Tite comandou um trabalho tático já preparando a equipe para o confronto contra a Argentina. O grupo também treinou o posicionamento em bolas paradas e trabalhou finalizações.

A Seleção Brasileira volta a treinar nesta segunda-feira às 16h, na Cidade do Galo. Será o último trabalho antes do confronto contra a Argentina, valendo vaga na grande final da Copa América 2019. Às 18h30, coletiva de imprensa com o técnico Tite no Mineirão.