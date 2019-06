FILHO DE PEIXE… | Igor Sartori segue os passos do pai em Hong Kong

Depois de rodar o Brasil em equipes como Flamengo, Bragantino, Red Bull e Volta Redonda, o atacante Igor Torres Sartori, de 26 anos, conquistou fora do País seu primeiro título nacional como profissional. Aliás, foram quatro títulos de uma só vez na temporada do futebol de Hong Kong. Ele foi campeão pelo Tai Po e também ergueu os troféus de melhor jogador do ano, de melhor jogador escolha da torcida e de melhor atacante da Hong Kong Premier League. Igor Sartori é filho do paranaense Alcindo, que fez dupla de sucesso com Zico no Flamengo e no japonês Kashima Antlers, onde é ídolo até hoje.