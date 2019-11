Fiba divulga os potes para sorteio do Pré-Olímpico masculino de basquete

Rio de Janeiro – A Fiba (Federação Internacional de Basquete) divulgou nessa sexta-feira (22) os potes para os sorteios dos Pré-Olímpicos Mundiais masculinos. O Brasil caiu no Pote 2 e agora terá que aguardar o sorteio que será realizado quarta-feira (27), em Genebra, na Suíça, para conhecer os adversários pela vaga em Tóquio 2020.

Ao todo, 24 países jogarão o Pré-Olímpico Mundial, e apenas quatro vão para as Olimpíadas do próximo ano. A Fiba fará quatro torneios, com seis seleções em cada um. Assim, apenas o campeão de cada disputa irá para os Jogos.

O Brasil está no mesmo pote da República Tcheca, Itália e Polônia. Vale lembrar que os Pré-Olímpicos serão disputados na Sérvia (Belgrado), na Croácia (Split), no Canadá (Victoria) e na Lituânia (Kaunas). O Brasil se garantiu no Pré-Olímpico Mundial após ficar entre as 16 melhores seleções no Mundial da China, em setembro. Vale lembrar que Estados Unidos, Argentina, Nigéria, França, Espanha, Austrália e Irã já estão garantidos em Tóquio 2020.

A Fiba informou que o sorteio será dividido de forma geográfica e com a intenção de balancear os seis grupos do Pré-Olímpico Mundial. Todos os procedimentos do sorteio só serão revelados na quarta-feira (27).

OS POTES

Pote 1

Sérvia

Grécia

Lituânia

Rússia

Pote 2

Brasil

República Tcheca

Polônia

Itália

Pote 3

Croácia

Turquia

Eslovênia

Porto Rico

Pote 4

Alemanha

Dominicana

Canadá

Venezuela

Pote 5

Nova Zelândia

México

China

Coreia do Sul

Pote 6

Angola

Tunísia

Senegal

Uruguai