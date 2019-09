Festa da Padroeira chega à 67ª edição

Reportagem: Milena Lemes

A comunidade já se prepara para mais uma celebração da padroeira de Cascavel, e do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A organização da 67ª edição da festa já teve início e os voluntários trabalham em ritmo intenso para deixar tudo pronto para a missa de abertura, na próxima quinta-feira (3), às 15h, com o envio dos romeiros a Aparecida (SP).

“Para nós é um período importante, que lembra a proteção cristã da Padroeira que oferece para o Município e para os fiéis”, explica o padre Adimir Antônio Mazali.

A festa segue até o dia 13, mas o ponto alto será no sábado dia 12, dia de Nossa Senhora. Às 7h haverá missa de acolhida dos peregrinos, às 10h missa de acolhida dos motoristas, às 12h missa da família, às 15h missa da saúde, às 17h ocorrerá a coroação de Nossa Senhora e a consagração das crianças e, para encerrar o dia, às 19h, a missa da juventude.

No domingo (13), a missa de encerramento da festa será às 19h.

A programação culinária tem início na sexta-feira (4). Na primeira noite o cardápio será de carnes nobres, no valor de R$ 50 o ingresso. No sábado haverá café colonial, R$ 35 por pessoa, e no domingo será servido porco à paraguaia, também a R$ 35 o ingresso. É possível comprar os ingressos antecipadamente na secretaria paroquial, com os paroquianos e também na hora.

Já as barracas de pratos diversos estarão abertas do dia 9 até o dia 13.

Doação

A festa também tem como objetivo exercitar a solidariedade, como explica um dos membros da comissão da igreja Carlos Tiem: “30% do valor arrecadado nos dias de festa serão destinados a seis entidades de Cascavel que possuem ligação com a Catedral”.

As entidades são Abrigo São Vicente de Paulo, Acas, Apae, Apofilab, Cemic e Recanto da Criança.

Decoração natalina

Um dos pontos altos da decoração natalina, a Catedral Nossa Senhora Aparecida deve começar a receber as cores de Natal em breve. De acordo com o padre Adimir Antônio Mazali, já está tudo certo: “No ano passado nós tivemos uma limitação no espaço porque estávamos restaurando o telhado e, inclusive, deixamos alguns pontos em que os enfeites podem ser postos”.

O padre conta que o contrato que autoriza a decoração da igreja já foi assinado e revela que “apenas o que não pode é fazer mais furos no telhado, por isso já deixamos os pontos específicos”.