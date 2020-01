Fernando Alonso, Williams e Arrancada

Fernando Alonso

O espanhol Fernando Alonso capotou ontem quando disputava a 10ª Especial do Rali Dakar, na Arábia Saudita. O bicampeão mundial de Fórmula 1 nada sofreu e, mesmo com o carro muito avariado e com muito tempo perdido para trocar dois pneus que estouraram, continuou na prova.

Williams

O israelense Roy Nissany, de 25 anos, será o piloto de testes da Williams nesta temporada.

Arrancada

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, confirma a realização do Metropolitano de Arrancada, sem tratamento de pista. O calendário será divulgado em breve.