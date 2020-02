Tudo leva a crer que, com o veto da Honda em todas as equipes que tenham motores da montadora japonesa, o espanhol Fernando Alonso fique mesmo fora das 500 Milhas de Indianápolis deste ano. Assim, ele terá que adiar o sonho de ser vencedor das três provas mais importantes do automobilismo mundial. Ele já ganhou no GP de Mônaco (Fórmula 1) e nas 24 Horas de Le Mans (Mundial de Endurance).

