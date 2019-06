Feira reúne o que há de melhor no mercado digital agro

Com crescimento de 30% no número de expositores, a 3ª Digital Agro, feira organizada pela Frísia Cooperativa Agroindustrial para apresentar e discutir inovações no campo, reúne nesta semana cerca de 8 mil pessoas no Parque de Exposições Frísia, em Carambeí, nos Campos Gerais. Um grupo da região oeste participa do encontro que aparece como uma das principais feiras de tecnologia digital para o agronegócio do Brasil, destacando-se pela proximidade com as regiões produtoras de alimentos.

A feira deste ano conta com aproximadamente 40 empresas expositoras e apresentações que discutirão os temas transformação digital, sustentabilidade, internet das coisas e smart farming (aplicação da tecnologia da informação e comunicação na agricultura).

Entre o público está o produtor rural – quase 70% dos visitantes -, prestadores de serviço na área de produção e comercial, startups, empresas ligadas ao setor agro e instituições governamentais e financeiras.

A feira segue hoje, quando o público confere as novidades dos expositores e outras palestras com nomes que são referências em gestão e tecnologia.

Outra atração da Digital Agro 2019 é a área central do Parque de Exposições, que terá a presença de diversas startups nacionais que irão apresentar soluções aos desafios do agronegócio contemporâneo.