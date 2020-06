Feira do Pequeno Produtor abre normalmente nesta quinta feira, feriado de Corpus Christi

Nesta quinta feira (11), feriado de Corpus Christi, a feira do Pequeno Produtor, que funciona no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel, estará atendendo normalmente das 12h às 20h. Além das tradicionais barracas onde são comercializadas frutas verduras, legumes, massas , geléias, mel, pães, bolachas, artesanato, orquídeas, entre outros, a feira também conta com a praça de alimentação onde são vendidos, pastéis, crepes, acarajé, espetinhos, tapioca, pamonha, pão de queijo, além de pinhão e quentão.

A feira também esta atendendo pelo sistema drive – thru . “Nestes tempos de pandemia de covid-19 estaremos atendendo à população, sempre obedecendo as normas de segurança recomendadas pelo COE e órgãos de saúde. Todos estamos trabalhando de máscara, com o uso do álcool gel e orientando as pessoas para que adotem o mesmo comportamento durante suas compras. A ideia é evitar a aglomeração de pessoas na feira, por isso , em relação a alimentação também orientamos os clientes a comprarem e a consumirem em casa os nossos produtos”, explicou Roque Garlet, presidente da feira do pequeno produtor de Cascavel.