Federação chancela a Liga Futsal Paraná

Terminou no meio da tarde desta segunda-feira (23) a reunião entre os dirigentes das equipes que disputam a recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná) e também os campeonatos da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão), e os mandatários da Federação. Nela ficou acordado que a entidade que rege o salonismo no Estado passa a chancelar a participação de seus filiados na nova competição.

Com isso, Cascavel Futsal, Foz Cataratas, Siqueira Campos e Guarapuava tiveram suas punições revogadas e voltarão a atuar pelo Estadual. Serpente e Azulão, aliás, já têm compromisso nesta terça-feira (24), dia no qual o time cascavelense desafia o Toledo no Ginásio Alcides Pan e a equipe iguaçuense recebe o Pato no Ginásio Costa Cavalcanti, ambos às 20h30.

No encontro, na sede da Federação, ficou acordado que a FPFS detenha a arbitragem da LFP. “A arbitragem, a partir desta data, será escalada e realizada pelos oficiais de arbitragem vinculados à FPFS e Assofutsal [Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futebol de Salão]… restando à LFP escalar comissionários, os quais cuidarão da questão administrativa de cada partida”, disse comunicado divulgado ontem em conjunto pelas duas entidades e assinado pelos presidentes Jesuel Laureano de Souza (FPFS) e Cristiano Bortolon (LFP).

TAC

Também foi definido da reunião que as questões disciplinares da LFP serão subordinadas ao crivo do Tribunal de Justiça Desportiva da FPFS e que a programação das partidas a partir de agora serão divulgadas em conjunto pelos departamentos técnicos das duas entidades. Tudo o que foi acordado entre os dirigentes ficou para ser incluído no regulamento já nesta edição da LFP, o que gerou um Termo de Ajustamento de Conduta, que culminou com a revogação das punições administrativas impostas a Cascavel, Foz Cataratas, Siqueira Campos e Guarapuava – esses dois últimos pertencentes à Série Prata.

Confira a nota oficial: