FCC só terá pedreiras no Paranaense Sub-19

Cascavel – A Federação Paranaense de Futebol divulgou a Tabela da segunda fase do Paranaense Sub-19 e o FC Cascavel terá pela frente dois gigantes da capital.

A equipe cascavelense se classificou em primeiro lugar no Grupo C com 17 pontos e com duas rodadas de antecedência e está no grupo I para a segunda fase, onde enfrentará as equipes Coritiba, Paraná e Operário em jogos de turno e returno.

O bom desempenho na primeira fase, quando se classificou com tranquilidade, traz mais confiança ao elenco que treina diariamente no CT para os desafios que virão pela frente.

E o primeiro desafio será fora de casa. O FC Cascavel estreia na segunda fase jogando contra o Paraná Clube neste sábado (13), às 15h, na Vila Capanema. Na sequência enfrenta o Operário no Estádio Olímpico dia 20, às 15h, e termina o primeiro turno enfrentando o Coritiba, no dia 27, às 15h, no Couto Pereira.