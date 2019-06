FCC fecha parceria com futsal da Apae

Cascavel – Em parceira com a Apae e a coordenação do Paradesporto de Cascavel, comandado por Pollyana Bastos, o FCC (Futebol Clube Cascavel) terá agora uma equipe de futsal down.

A partir de agora, o time da Apae cascavelense se chamará FC Cascavel Down e usará as cores do FCC para competições nacionais e internacionais.

O primeiro compromisso da nova parceria será de 20 a 25 de agosto na cidade de Santos, na Copa Paulista, que classificará os melhores colocados para um torneio na Argentina.

SUB-17

No futebol regular, a equipe sub-17 do FC Cascavel entra em campo neste sábado para um desafio que pode lhe garantir na 2ª fase do Paranaense da categoria.

O time cascavelense enfrenta em casa o Prudentópolis, às 10h30, em busca de uma vitória para avançar como vice-líder do Grupo B. Em caso de empate, a classificação será como terceiro colocado.