FC Cascavel sem desfalques

De olho no reencontro com o Coritiba, seu algoz na semifinal da 1ª Taça, o FC Cascavel realiza nesta quinta-feira sua penúltima atividade antes de viajar à capital do Estado para desafiar o time alviverde no domingo, pela 2ª rodada da 2ª Taça, às 16h, no Couto Pereira.

O treino está marcado para as 16h no CT Ninho da Serpente. O técnico Paulo Foiani e o preparador Dante Pereira comandarão o treinamento técnico e tático.

Para a atividade, a comissão técnica da equipe aurinegra tem todo o elenco à disposição. Assim, fica a expectativa para o retorno de Ricardo Lobo, titular da equipe durante quatro jogos e vice-artilheiro do time com dois gols, a um do goleador Tocantins.

É que Lobo desperdiçou uma cobrança de pênalti na semifinal com o Coritiba durante o tempo normal de jogo. Em seguida, afastou-se para tratamento e viu Bruno Lopes chegar e ser titular contra o Paraná Clube, no último sábado.

O último treino antes do embarque para Coritiba será na manhã desta sexta-feira, às 9h. Em seguida, os relacionados para a 2ª rodada seguirão viagem. O embarque está marcado para as 12h30.