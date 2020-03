FC Cascavel recebe Londrina em casa no Dia Internacional da Mulher

Depois de enfrentar o Cianorte fora de casa, o Futebol Clube Cascavel tem um encontro marcado com a sua torcida. Dessa vez o adversário é a equipe do Londrina, na partida que acontece no domingo (08), no Estádio Olímpico, às 18h, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense.

O técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato, falou sobre a importância dessa partida contra o Tubarão, na sequência da competição. “É um jogo de retomada na competição depois de um resultado negativo. É uma decisão, queremos voltar a jogar bem e ser um time competitivo, forte e difícil de ser batido. Vamos para mais um grande jogo, durante a competição conquistamos a classificação para a próxima fase de forma antecipada, a vaga para o Brasileiro Série D do ano que vem, e agora queremos passar para o mata-mata do estadual entre os quatro primeiros, e esse jogo contra o Londrina é fundamental pra isso”.

Além da partida, um dos destaques é a ação “Elas no Estádio”, que dá às mulheres o direito de assistir ao jogo de graça, nas arquibancadas descobertas. A promoção feita pela diretoria do FC Cascavel, visa levar o público feminino até o palco do jogo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Para participar, as torcedoras da Serpente Aurinegra precisam estar vestidas com a camisa do time e entregar na bilheteria do Estádio Olímpico 1kg de alimento não perecível.

“É uma forma de valorizar o papel da mulher no nosso dia a dia, e nada mais justo do que presentear todas as torcedoras do Futebol Clube Cascavel, com uma entrada gratuita para acompanhar a Serpente Aurinegra. Sem contar que os alimentos arrecadados serão destinados ao Provopar de Cascavel, então é algo muito bonito, homenagear as mulheres e ajudar ao próximo”, falou sobre a ação, o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva.

Ainda como preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Londrina, a Serpente Aurinegra realiza neste sábado (7), no período da tarde, seu último treino tático.