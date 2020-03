FC Cascavel promove campanha “Elas no Estádio”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Na semana que antecede o duelo entre FC Cascavel x Londrina, pela 10ª rodada do estadual, quem chama atenção são as mulheres. Isso por que, no próximo domingo (8), dia da partida contra o Tubarão, também se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Nessa data tão importante, a diretoria aurinegra preparou uma ação especial para encher o Estádio Olímpico Regional com a presença delas! Funciona assim: qualquer torcedora que estiver com a camisa do FC Cascavel e levar 1kg de alimento não perecível diretamente na bilheteria do estádio, poderá assistir ao jogo de graça nas arquibancadas descobertas. Todos os alimentos arrecadados serão doados ao Provopar de Cascavel.

“Essa é mais uma forma de valorizar as mulheres. Sabemos da sua importância, seja em casa, no trabalho e na sociedade. Temos hoje no clube várias mulheres que trabalham em prol do FC Cascavel, e agradecemos por isso. Do outro lado, temos as esposas dos jogadores, e diariamente vemos o empenho que delas para que eles consigam defender mais e mais essa camisa”, destacou o presidente do FC Cascavel Valdinei Silva.

Valdinei também comenta que a ação vem de encontro com uma das políticas da diretoria, que é a criação do ambiente familiar nos estádios, além do papel social. “Queremos lotar o estádio com famílias, mães e filhos, ambiente gostoso, sem preocupação, e que sirva de diversão. Por outro lado, tem o papel social. Todos os alimentos arrecadados vão ser destinados ao Provopar de Cascavel, instituição que auxilia milhares de pessoas hoje em nossa cidade. Por isso, queremos de alguma forma retribuir e ajudar quem cuida e se importa com os cascavelenses”.