FC Cascavel prepara evento para apresentar seus atletas

Cascavel – Falta pouco para os torcedores do Futebol Clube Cascavel conhecerem os novos jogadores que defenderão a Serpente Aurinegra na temporada 2020. A apresentação oficial do elenco será no dia 9 de dezembro. Ao todo são 29 atletas que vão disputar o Campeonato Paranaense e a Série D do Brasileiro.

O evento faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada, e será às 19h na Associação da Plantar. Além dos jogadores, que iniciaram a pré-temporada no dia 1º de novembro, a diretoria do FC Cascavel também fará o lançamento do novo uniforme e do plano Sócio-torcedor.

Quem também fará parte do evento é o ex-atacante Alcindo Sartori que atuou pelo Grêmio e o ex-lateral Denilson, que teve passagem pelo Cascavel e Internacional de Porto Alegre. A animação fica por conta do humorista Chico, “O vendedor raiz”, que faz sucesso nas redes sociais.