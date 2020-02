FC Cascavel oficializa contratação do centroavante Marcelo Fernandes

Mesmo com a boa campanha no Estadual, a Serpente Aurinegra segue se reforçando para a disputa da competição. Nessa quinta-feira (20), o Futebol Clube Cascavel, oficializou a contratação do centroavante Marcelo Fernandes.

Natural de Cascavel, Marcelo nunca atuou por uma equipe cascavelense, mas tem no currículo passagens por São Caetano, Palmeiras, Bangu, Caxias, entre outros clubes. “De volta ao lar. Foi aqui que meu sonho de ser jogador de futebol teve início. Aos sete anos comecei em uma escolinha no Parque São Paulo e de lá pra cá vivi muitas coisas boas. Feliz por poder fazer parte desse time que vem representando tão bem minha cidade natal. Vou trabalhar para ajudar o time a ir ainda mais longe na competição”.

Aos 28 anos e com 1,93 de altura, o atacante agora deve passar por exames médicos para então iniciar os treinamentos com o grupo. “A contratação do Marcelo vem de encontro com o que eu sempre digo nas entrevistas: é uma equipe em formação e que está de olho nas oportunidades de mercado. Um atleta alto, forte, que faz bem o pivô e tem presença de área. Acredito que com essas características vai nos ajudar no setor ofensivo”, destacou o técnico Marcelo Caranhato.