FC Cascavel inicia segunda semana de treinamentos presenciais

Com a retomada dos treinos autorizada pelos órgãos competentes, o Futebol Clube Cascavel iniciou nessa segunda-feira (08), a segunda semana de atividades em seu Centro de Treinamentos. Jogadores, comissão técnica e funcionários seguem isolados nas estruturas do clube enquanto realizam a intertemporada, aguardando uma data para o retorno do Campeonato Paranaense.

Depois de 72 dias de paralisação devido à pandemia, para que os treinos fossem retomados a Serpente Aurinegra realizou, no dia 30 de maio, testes de Covid-19 em atletas e demais envolvidos nas atividades do clube, e agora segue à risca todos protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Paraná, Prefeitura de Cascavel, Confederação Brasileira de Futebol e Federação Paranaense de Futebol.

“Depois dos exames de Covid-19, fizemos uma avaliação individual de cada atleta. Sabemos que com a paralisação é normal a perda de massa muscular. Feito isso, na última semana realizamos trabalhos de readaptação desses jogadores, visando e reativando a parte muscular de cada um deles”, destacou o preparador físico do FC Cascavel, Dante Luís.

O técnico da Serpente Aurinegra Marcelo Caranhato também falou sobre a importância do retorno dos treinamentos. “Estamos elaborando os treinos dia após dia, e nesse momento nossa prioridade é otimizar e qualificar nosso tempo de trabalho. Nossa expectativa é que o Estadual volte no início de julho, por isso tudo tem sido feito de forma planejada, para que possamos colocar esses atletas com o mínimo de condição de jogo possível”.

Caranhato também comentou sobre o isolamento realizado pelo clube, e o quanto isso colabora nesse retorno da equipe aos treinos presenciais. “Você pode monitorar melhor os atletas na questão de alimentação, descanso, criamos um vínculo de relacionamento que facilita a gestão do elenco, e isso será fundamental quando a competição voltar”.

O goleiro do FC Cascavel, Raul, falou sobre como foi a primeira semana de preparação. “Foi algo muito esperado, agora ficamos no aguardo do retorno do campeonato. Enquanto isso estou focado, ciente de que estamos trabalhando firme, para dar continuidade na boa campanha do time no Estadual.”

Quem também está feliz com o retorno aos treinos é o zagueiro da Serpente Aurinegra, Douglas Mendes. “Feliz por voltar a trabalhar. Passamos um período complicado, e aos poucos as coisas vão voltando ao normal. Nosso objetivo principal agora é essa preparação. A qualquer momento o Estadual pode voltar e teremos uma mata-mata pra jogar. Jogador quer jogar e para isso estaremos preparados para continuar o grande trabalho que já fizemos até aqui”.