FC Cascavel desafia União de olho nas primeiras colocações

Cascavel – Classificado antecipadamente para a fase de mata-mata do Paranaense 2020, o FC Cascavel faz um jogo de opostos com o União neste domingo (15), às 16h, no Estádio Anilado, em Francisco Beltrão.

Atual terceiro colocado, o time cascavelense só depende de si para terminar a fase classificatória na vice-liderança. Já a equipe beltronense, lanterna da competição, precisa vencer e ainda torcer para que o PSTC e o Toledo não vençam Cascavel CR e Paraná Clube, respectivamente, na rodada.

Técnico do FC Cascavel, Marcelo Caranhato entende a importância do jogo, mas admite poupar alguns jogadores para as quartas de final: “Entendemos o momento delicado que vive o União, mas nós queremos terminar essa fase em segundo na tabela de classificação e esse é um jogo fundamental para isso. Vamos ter um cuidado especial com alguns jogadores que vem tendo uma sequência e jogando a maior parte dos jogos até aqui. Nosso grupo é bem enxuto, por isso temos que ter essa preocupação, porque na semana que vem já temos um mata-mata pra jogar”.

O time cascavelense, que pode chegar à liderança do campeonato, mas que para isso precisa que o Atletiba termine empatado e ainda tirar uma diferença de seis gols de saldo para o Athletico, treina neste sábado (14) em seu CT antes de seguir a Francisco Beltrão.