A Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça quer capacitar policiais civis e militares para atuarem no mesmo padrão de investigações da Polícia Federal, com técnicas do FBI norte-americano. Para isso, planeja criar este ano a Academia Nacional de Polícia, para ofertar cursos e treinamentos voltados ao uso da inteligência policial no combate à corrupção e ao crime organizado e violento.