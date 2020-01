Exame aponta lesão e Walce é cortado da seleção olímpica

Rio de Janeiro – O São Paulo e a seleção olímpica do Brasil perderam o zagueiro Walce por um período entre seis e oito meses. O atleta sofreu uma grave lesão no domingo (12), enquanto defendia a equipe sub-23 do País em jogo-treino na Granja Comary e teve diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ele se machucou durante a preparação para o torneio Pré-Olímpico a uma semana da estreia na competição que pode levar a seleção a Tóquio 2020. O Brasil estreará domingo (19), às 22h30 (de Brasília), contra o Peru.

Convocado para o grupo comandado por André Jardine, Walce lesionou-se durante duelo o Boavista, ocorrido em Teresópolis. Agora, o técnico deve chamar um novo defensor para completar o grupo.

O Brasil viajará amanhã (15) para a Colômbia, país-sede do Pré-Olímpico, mas antes André Jardine fará mais um jogo-treino, marcado para as 16h desta terça-feira contra a Portuguesa-RJ.