Ex-profissionais do futebol abrem os Jogos de Aventura e Natureza

O Jogo das Estrelas marca a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza em Santa Terezinha de Itaipu. O evento será nesta sexta-feira (27), às 19h, no Estádio Municipal Edvar Sávio e contará com a participação de ex-jogadores profissionais que atuaram em diversos clubes do futebol brasileiro e internacional.

Entre os jogadores de renome, o público contará com a presença do Marinho, ex-jogador do Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América e da Copa Europeia/Sul-Americana de 1981, elevando o clube rubro-negro à condição de Campeão Mundial. Pelo Flamengo, Marinho também participou de várias conquistas tendo destaques os campeonatos brasileiros de 1980, 1982 e 1983.

Outra celebridade dos campos no evento, será a de Perdigão. Ele integrou o grupo do Sport Clube Internacional, que conquistou a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes em 2006, além da Recopa Sul-Americana em 2007, dando ao Colorado Gaúcho a tríplice coroa.

Segundo o secretário da secretaria de Esporte e Lazer, Rêmulo Ramalho, o evento terá jogo de abertura com atletas das categorias de base das escolinhas de futebol do município. Além disso, haverá o sorteio de vários brindes entre a torcida presente. “Quem vier ao jogo com a camisa do seu time do coração, seleção brasileira, clubes ou seleções estrangeiras ganhará dois números para concorrer a diversos brindes que serão sorteados entre o público presente”, afirmou o secretário.

A seleção de ex-atletas profissionais irá disputar a partida contra uma seleção de atletas itaipuenses, previamente indicados pelos rachões existentes no município. Cada rachão indicou três jogadores para participar do evento esportivo.

Na programação – Além do Jogo das Estrelas está prevista a realização de disputas de canoagem no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, oficinas esportivas na Praça Silvino Dal Bó e o campeonato de beach soccer, no Parque Ecológico Domingos Zanette.

A intenção dos Jogos de Aventura e Natureza é fomentar o turismo no Paraná com atividades que vão explorar belezas naturais dos 26 municípios espalhados em três regiões diferentes do estado.

No total, serão 29 modalidades dividas em cinco etapas.