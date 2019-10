Ex-jogadora da seleção feminina é contratada para departamento masculino de futebol do Athletico-PR

Ela pendurou as chuteiras e agora vai deixar o uniforme de lado para usar um traje de negócios, como uma calça e um blazer, mas mantém o amor pelo futebol. Em iniciativa pioneira, a ex-volante da seleção feminina Mayara Bordin acaba de ser contratada para atuar na supervisão administrativa do futebol masculino do Athletico-PR. As informações são do Globoesporte.com.

“Tomei a decisão mais difícil da minha vida e sei o tamanho da responsabilidade que assumi. Estou iniciando uma nova trajetória que, se bem-sucedida, poderá, sim, abrir portas para que mais mulheres e ex-atletas se aventurem por esse caminho”, disse Mayara. A chegada ao clube vem em um momento especial, já que o Furacão é o atual campeão da Copa do Brasil. O clube teve a iniciativa para se adequar aos novos tempos e também para fazer parte desse movimento importante e irreversível das mulheres no esporte, que ainda conta com a predominância dos homens em posições de liderança.

Mayara passou por um processo seletivo com entrevistas e atividades que a credenciaram para o cargo. Os diretores do clube destacam que o histórico como atleta, a mentalidade vencedora e a paixão pelo futebol foram elementos extras que também pesaram na decisão do Furacão. Ela fez um estágio no clube e foi contratada às vésperas da inédita conquista da Copa do Brasil — o clube foi o primeiro do estado a conseguir esse título.

A ex-jogadora tem credencial no esporte, tanto do ponto de vista esportivo, quanto administrativo. A agora supervisora administrativa do futebol masculino do Furacão é de Xanxerê (Santa Catarina), tendo se formado na Florida International University, nos Estados Unidos, onde disputou a principal liga de futebol feminino do país. Depois, no Tyreso, da Suécia, Mayara foi vice-campeã da Liga dos Campeões da Uefa.

Foi campeã brasileira pelo Centro Olímpico (2013) e, pela seleção brasileira, disputou a Universíade de Kazan, na Rússia, no mesmo ano. Também foi bicampeã do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Antes, já tinha sido bicampeã da Copa do Brasil pelo Foz Cataratas (2011) e campeã pelo Corinthians/Audax em 2016. Na Espanha, defendeu Zaragoza e Málaga, onde encerrou a carreira na última temporada.

Além da carreira como jogadora, Mayara estudou marketing esportivo e gestão esportiva, em curso ministrado pelo Barcelona. Em 2015, quando ainda atuava pelo Centro Olímpico (SP), levou o projeto de formação para o Corinthians, para onde se transferiu posteriormente.