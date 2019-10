Ex-deputado Nelson Meurer e o filho ficarão presos na Penitenciária de Francisco Beltrão

O ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) e o filho dele foram presos pela Polícia Federal de Cascavel nesta quarta-feira (30). Esta é a primeira prisão determinada pelo STF no âmbito da Lava Jato.

Meurer foi condenado em 2018 a 13 anos, nove meses e dez dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de receber R$ 4 milhões em vantagens indevidas oriundas da Petrobras.

A prisão de Meurer foi determinada nesta quarta-feira (30) pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Fachin considerou protelatórios os recursos contra a condenação e determinou a prisão.

O filho do deputado, Nelson Meurer Júnior, também foi condenado mas a uma pena menor, de 4 anos e 9 meses de prisão e, de acordo com a Polícia Federal de Cascavel, os dois foram presos em casa e levados à Penitenciária de Francisco Beltrão, cidade de origem do ex-deputado.