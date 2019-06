Evento vai discutir inteligência e inovação na gestão pública

A Celepar promove dias 27 e 28, em Foz do Iguaçu, o ThinkinG, evento que vai debater práticas de referência internacional e disseminar o uso de inteligência e de inovação na gestão pública do Governo do Estado. Vão participar palestrantes de Israel, Estônia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos e Índia.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vai abrir o encontro, seguido do presidente da Celepar, Allan Costa, que destaca o ThinkinG como uma das iniciativas para transformar o Paraná no Estado mais inovador do país. “A inovação passa por um processo de transformação onde a inteligência, a desburocratização e a eficiência se conectam com a gestão pública”, diz Costa.

Vários temas importantes para a construção de um Estado mais inovador serão abordados, como casos reais relacionados à transformação digital do Governo, serviços centrados no cidadão, blockchain, desburocratização do Estado, como, por exemplo, iniciativas para identidade única e plataformas como serviço, além do desenvolvimento de ecossistemas de inovação aberta, onde governo e iniciativa privada (como startups) trabalham em parceria.

Além das palestras internacionais, o segundo dia do evento será destinado a um trabalho colaborativo entre os atores chaves do Governo do Estado, os palestrantes e a sociedade civil, buscando a inserção de temas estratégicos de inovação no Paraná.

PÚBLICO-ALVO – Os participantes serão secretarias e instituições do Paraná, especialistas interessados em temas relacionados a governo inteligente, além de representantes de entidades civis.

PARCERIA – O evento ThinkinG é promovido pela Celepar em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e conta com patrocínio da Companhia Paranaense de Energia (Copel), Fomento Paraná e Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio).

INSCRIÇÕES – Para mais informações sobre o evento e inscrições, acesse o site www.thinking.pr.gov.br