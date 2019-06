EUA impõe novas sanções ao Irã

Washington – O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou a imposição de sanções adicionais ao Irã, a serem implementadas imediatamente.

A decisão foi tomada como resposta ao abatimento de um drone de vigilância norte-americano pelo Irã na última quinta-feira (20). A ação iraniana foi justificada com base na invasão do espaço aéreo do Irã pelo drone, mas o governo dos EUA afirma que a aeronave foi abatida sobre águas internacionais.

Em resposta, Trump havia aprovado ataques militares retaliatórios a alvos iranianos, mas cancelou a ordem no último minuto.

O Departamento de Estado dos EUA se absteve de entrar em detalhes sobre as novas sanções, citando motivos estratégicos. No entanto, declarou que as punições serão aplicadas em larga escala.

Viagem às pressas

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, iniciou ontem viagem ao Oriente Médio com o objetivo de formar uma coalizão internacional contra o Irã, após o acirramento das tensões nos últimos dias entre os dois países. Pompeo visitará a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, aliados sunitas de Washington que temem o aumento da influência do Irã, país de maioria xiita. A passagem do secretário de Estado por Jedá e Abu Dhabi foi marcada às pressas, na esteira de uma viagem marcada à Índia e antes de se juntar ao presidente Donald Trump em sua próxima visita ao Japão, para a cúpula do G20, e Coreia do Sul. Pompeo disse que seu objetivo no Oriente Médio é negar ao Irã os “recursos para apoiar o terror, desenvolver seu sistema de armas nucleares e seu programa de mísseis”, além de “manter a segurança dos interesses americanos e do povo americano em todo o mundo”.