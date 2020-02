Estudo mostra as potencialidades do turismo rural em Cascavel

Os primeiros resultados de um estudo de campo feito pelo Instituto Brasil Rural (IBR) sobre as potencialidades turísticas a serem exploradas comercialmente no Município de Cascavel foram apresentados na manhã desta quarta-feira (5) no estande da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (Areac), no Show Rural Coopavel.

O estudo, encomendado pelo Sebrae, foi apresentado aos secretários João Alberto Soares de Andrade (Desenvolvimento Econômico), Ney Haveroth (Agricultura) e ao presidente do Sindicato Rural Patronal, Paulo Orso. A solenidade contou ainda com a participação do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comder), Paulo Valini, do presidente do Sicoob, Guido Bresolin, e do presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Orestes Hotz.

“ O estudo, teve a primeira etapa de 90 dias encerrada. Três técnicos do IBR visitaram as feiras locais, propriedades rurais com potencial turístico . Fechada a primeira parte deste estudo, temos agora as oportunidades, direcionamentos em mãos e sabemos o que deve ser feito para por em prática este nicho de mercado que pode trazer renda e qualidade de vida para pequenos produtores e também para aquelas pessoas que procuram a tranquilidade da zona rural para descansar e saborear as comidas típicas do campo”, disse Lucas Rafael Pereira de Souza, diretor de Turismo da Semdec.

Cerca de 50 pessoas participaram da reunião, que de acordo com o diretor de turismo da Semdec, representa “ um trabalho que vai gerar oportunidades e negócios para Cascavel. Lucas Rafael destacou que os agricultores estão bastante interessados em abrir suas propriedades e a prova disso é a participação maciça das famílias nas reuniões e encontros que são realizados na secretaria.

“Nós recebemos em Cascavel através do Sebrae esta primeira leitura da fase inicial do diagnóstico de uma consultoria em turismo rural que a Semdec contratou através do Sebrae, onde estão mapeando as propriedades rurais, buscando gerar novas oportunidades para atrair turistas para Cascavel. Temos muitas oportunidades e potencialidades porque o governo municipal está bastante focado em dar as condições necessárias para que o produtor rural possa receber turistas. O turismo rural tem se tornado cada vez mais uma opção de viagens e lazer, e a prefeitura de Cascavel começou este projeto e vamos avançar em 2020”, concluiu.