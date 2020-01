Estrutura para seleção de canoagem está quase finalizada em Cascavel

Cascavel – Cartão postal de Cascavel, o Lago Municipal teve a paisagem mudada este mês com a volta das chuvas e a consequente elevação no nível de água, além da instalação, nos últimos dias, de um píer e de boias e raias que farão do local a sede da seleção brasileira de canoagem velocidade. Toda a estrutura deverá ficar pronta até meados de fevereiro.

Local de treinos para os mais gabaritados atletas do País e também para centenas de frequentadores que buscam qualidade de vida com a prática de atividade física ou simplesmente relaxar em meio à natureza, o lago de Cascavel ganhará medidas extras de segurança, com a instalação de câmeras de monitoramento em tempo real.

“É um investimento que será bom para toda a população”, diz a coordenadora do Clube Regatas Cascavel, Sueli Vergutz. A equipe cascavelense, que conta com dois atletas olímpicos, registrou boletim de ocorrência na Polícia Militar na última terça-feira (21) para registrar o sumiço de uma das boias que já haviam sido instaladas no lado pela Confederação Brasileira de Canoagem. O equipamento sumiu com toda a estrutura que o mantinha preso ao cabo de aço de uma das raias no meio do lago.

Além de câmeras de segurança, o Lago Municipal contará com rondas de agentes públicos em horários alternativos, tudo para evitar, também, outros tipos de crime no local.