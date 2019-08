Estrada do Colono: Audiências cogitam comissão para interceder em Brasília

Reportagem: Juliet Manfrin

Medianeira – Nem os organizadores imaginavam que a adesão seria tamanha. Somente em Capanema, na noite da última quinta-feira, quase 2 mil pessoas (em um município de 15 mil habitantes) participaram de audiência pública promovida por deputados estaduais favoráveis à reabertura da Estrada do Colono. Na noite dessa sexta-feira (16) a audiência foi realizada em Medianeira, novamente com casa cheia.

O pedido é para que o trajeto de 17,5 quilômetros que corta o Parque Nacional do Iguaçu volte a ligar o oeste e o sudoeste do Paraná, encurtando o caminho entre as duas regiões em cerca de 100 quilômetros.

Com todos os presentes favoráveis, a expectativa agora é pela tramitação em Brasília, mas sem estipular prazos. Para os promotores das audiências, a meta é buscar a abertura, mas sem provocar frustrações no caso de uma possível demora.

Segundo o deputado Nelsi Coguetto Maria, o Vermelho, que é autor de um dos projetos de lei que pedem a desobstrução da via que hoje tem parte do trecho tomada pela mata, sua proposta estava na pauta para ir a discussão nessa semana na Câmara dos Deputados, mas foi retirado por conta das pautas urgentes, e deve retornar nos próximos dias.

A ideia é unir os projetos já apresentados. Entre eles está o do senador Alvaro Dias e o do ex-deputado Assis do Couto. Isso deverá ocorrer para juntar as melhores ideias e para que não haja um “pai da criança”, mas que a vontade da população prevaleça respeitando a preservação e a valorização do turismo e de aspectos econômicos.

Segundo os organizadores, representantes de organizações ambientais foram convidados para o encontro, mas ninguém compareceu.

A reabertura da estrada é discutida há anos, mas voltou com mais força à pauta desde que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou favorável. Em passagem por Cascavel em maio, Bolsonaro afirmou já ter solicitado ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para que adote as medidas necessárias para a reabertura. A expectativa é para que isso possa ser feito ou por lei federal ou por decreto presidencial.

A proposta principal é a criação de uma estrada-parque, com restrição de horários e de veículos. A via deverá receber calçamento irregular e não será asfaltada. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, que nas audiências representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, disse que o Estado se compromete em fazer esse calçamento.

Composição da Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar pela Reabertura da Estrada-Parque Caminho do Colono conta com 24 deputados estaduais engajados na proposta de um total de 54 na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná).

A partir das audiências, a expectativa é para que uma comissão seja formada para pedir apoio à bancada paranaense no Congresso, envolvendo também outros deputados federias e senadores. O grupo não descarta o diálogo direto com o próprio presidente Jair Bolsonaro.

Além das duas audiências públicas dessa semana, um ato pela reabertura foi realizado em Serranópolis do Iguaçu na tarde dessa sexta-feira.

Serranópolis deve ser uma das principais beneficiadas com a reabertura. O Município perdeu sua ligação direta com o sudoeste após o fechamento desse trecho.

Apesar disso, a estrada-parque não deverá funcionar para tráfego contínuo e indiscriminado de veículos. Caminhões e ônibus de linha ficarão impedidos de passar por ali. O trecho, que terá limite de velocidade controlado, vai receber apenas veículos de passeio e ônibus de turismo. A expectativa é para que o percurso sirva como mais um roteiro no Parque Nacional do Iguaçu.

Uma luta de duas décadas

A determinação judicial pelo fechamento definitivo da estrada, após ação do MPF (Ministério Público Federal), ocorreu em 2001, mas o embate jurídico sobre a abertura ou o fechamento se estendia desde a década de 1980. Esse também foi um importante trajeto para a colonização do oeste e do sudoeste nas décadas de 1940 até 1960.

Durante muitos anos, líderes regionais lutaram pela reabertura. O assunto nunca saiu de discussão. O ex-deputado federal Alfredo Kaefer lembra que durante seus três mandatos participou de diversas comissões em que o tema foi estudado e discutido, e chegou a ser aprovado tanto pela Câmara quanto no Senado, mas sempre esbarrou nos governos de esquerda com viés mais populista e demagógico. “Acredito que o que está se decidindo agora seja fruto de todo o trabalho desenvolvido nas legislaturas anteriores. Durante vários anos tivemos governos de esquerda que estavam muito mais pelo populismo e pela demagogia e não davam tanta importância para o setor produtivo. Temos agora um governo pró-desenvolvimentista que pode tramitar esse tema com mais abertura”, comemora.

Além da experiência parlamentar, Kaefer tem uma forte ligação com a região na sua atuação empresarial. Com frigorífico em Capanema, ele ressalta a importância da reabertura para fortalecer a economia tanto do oeste quanto do sudoeste, e fará a interligação de dois polos relevantes do Estado. “Mesmo sem mandato, o que der para eu fazer, dentro do possível, estarei participando ativamente, porque é um sonho acalentado há muito tempo, interrompido depois de essa estrada promover o desenvolvimento de grande parte do oeste do Paraná, porque a migração do Sul se deu pela Estrada do Colono, há um resgate da história que será cumprido com essa reabertura”.

