Itaipu inicia estudos para abrir a Estrada do Colono

Foz do Iguaçu – Deve ficar a cargo da Itaipu Binacional o estudo de viabilidade para a reabertura da Estrada do Colono, entre Capanema e Serranópolis do Iguaçu. “Em conversa com o governador Ratinho Júnior, ele deixou claro que é favorável desde que sejam considerados todos os impactos que a abertura causaria. Ele pensa em algo mais voltado ao turismo e com tráfego de veículos menores, justamente para garantir a preservação do local. Então o compromisso firmado foi de analisarmos e discutirmos a situação com o pessoal das áreas responsáveis. Vamos ao local analisar a situação… conheço bastante dessa área de estradas, trabalhei muito anos com isso… A Itaipu está pronta para contribuir [na reabertura], mas será uma longa conversa com o pessoal do meio ambiente, todos os envolvidos na situação, e depois que chegarmos a um entendimento eu volto ao governador e digo o que apuramos”, disse ontem o diretor-geral da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Segundo ele, só vai apoiar a abertura se ela trouxer ganhos a todos. “Não vamos fazer nada que venha a agredir ou a causar danos à comunidade. Se houver ganhos para todo o mundo, vamos fazer. A gente sabe que existe maneira de fazer estrada, já fiz estradas nesse tipo de local, que permite que se faça estrada de maneira que se possibilite a travessia de animais em segurança de um lado para o outro. Pode-se fechar a estrada à noite para permitir a circulação dos animais… Enfim, tem uma série de medidas que podem ser feitas em todos os sentidos para garantir benefícios. Pelo que entendi, é possível fazer isso”, acrescentou.

Em passagem rápida por Cascavel no fim de maio, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito ser favorável à reabertura da Estrada, que tem 17,5 quilômetros e passa no meio do Parque Nacional do Iguaçu, ligando as cidades de Capanema e Serranópolis do Iguaçu.

A via foi fechada e reaberta várias vezes e está fechada desde 2003.