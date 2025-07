Polícia Militar faz blitz de trânsito em áreas centrais e norte de Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), realizou no dia 14 de julho de 2025 uma operação nas regiões Norte e Central de Cascavel. A ação foi coordenada pelo 5º Comando Regional da PM (CRPM) e pelo 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com o objetivo de coibir infrações e aumentar a segurança no trânsito, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante o patrulhamento, os policiais abordaram 31 pessoas e 25 veículos. Ao todo, foram emitidos 43 autos de infração. Dois veículos e uma motocicleta foram recolhidos.

A operação também flagrou um motorista sem habilitação e dois com a CNH vencida. Além disso, foram emitidas duas notificações para regularização de veículos.