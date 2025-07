Oportunidade! Feirão Emprega Indústria começa amanhã em frente à Prefeitura de Cascavel

Cascavel - A contagem regressiva acabou: começa nesta terça-feira (15), em Cascavel, o primeiro Feirão Emprega Indústria do Paraná, uma realização do Sistema Fiep, por meio do Senai e do IEL, em parceria com a Prefeitura. O evento acontece até quarta-feira (16), sempre das 8h às 17h, em uma estrutura montada em frente à Prefeitura, localizada na Rua Paraná, nº 5000. São cerca de mil vagas de trabalho com contratação imediata.

O evento é voltado a jovens em busca do primeiro emprego, profissionais em requalificação ou transição de carreira e trabalhadores da base técnica e operacional, com atenção especial à população de baixa renda.

“Oportunidade como essa muda a realidade de muitas famílias. Estamos investindo na formação e na empregabilidade, porque acreditamos no potencial da nossa gente. Cascavel tem o DNA do trabalho e essa parceria é a oportunidade perfeita para quem precisa apenas de uma oportunidade”, destacou o prefeito, Renato Silva.

A programação inclui ainda oficinas gratuitas, orientações de carreira, palestras com especialistas, atividades de capacitação e espaço para cadastro de currículos junto ao IEL e à Agência do Trabalhador.