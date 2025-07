Transitar conclui estudo e vai instalar semáforos na Alexandre de Gusmão

Cascavel e Paraná - Atendendo a pedidos dos moradores da Rua Alexandre de Gusmão, que se tornou mão única desde o início do ano por conta das obras de revitalização da Avenida Carlos Gomes, a Transitar fará uma série de intervenções para melhorar a segurança e a fluidez do trânsito. As ações atendem a solicitações intermediadas por vereadores.

A reportagem de O Paraná abordou o tema em abril, após moradores relatarem excesso de velocidade na via. Segundo eles, a rua é predominantemente residencial e conta com instituições de ensino, o que agrava os riscos para pedestres e motoristas. Entre os pedidos, estão redutores de velocidade no trecho entre a Praça Maria Luiza e a Rua Dr. Sandino Erasmo de Amorim.

A presidente da Transitar, Laura Rossi Leite, explicou que as mudanças buscam atender às demandas da população, com foco na segurança viária e na fluidez. “Houve aumento significativo do fluxo na via e registros de velocidade acima do permitido, conforme levantamentos técnicos”, afirmou.

Estão previstas a instalação de semáforos nos cruzamentos com as ruas Delfino Dias do Prado e Hyeda Baggio Mayer. A expectativa é que o trânsito siga normalmente durante as obras, sem interdições. Na próxima semana, a lombada eletrônica será remanejada: hoje próxima à Rua Hyeda Baggio Mayer, passará para o trecho entre as ruas Rodrigues Alves e Manoel Antônio de Oliveira.