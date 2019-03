Estatais do Paraná participam de evento mundial de cidades inteligentes

A Copel, a Sanepar e a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) participarão da segunda edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba 2019. As estatais do Governo do Paraná apresentarão suas ações no evento, que será realizado no Expo Barigüi nos dias 21 e 22 de março. São esperadas mais de 6 mil pessoas, representantes de 80 cidades brasileiras e de 25 cidades do exterior.

O evento é chancelado pela FIRA Barcelona, organizador do Smart City Expo World Congress, realizado anualmente em Barcelona. O iCities, empresa curitibana especializada em soluções para smart cities, é a responsável pela organização do evento no Brasil, em parceria com a prefeitura de Curitiba e Vale do Pinhão – movimento de Curitiba para promover ações de cidades inteligentes.

Além dos estandes de exposição onde a população poderá ter contato com as novidades tecnológicas e sustentáveis desenvolvidas pela Copel, Sanepar e Celepar, pesquisadores das estatais ministrarão palestras e participarão de mesas redondas com temas que vão ao encontro do desenvolvimento de smart cities em todo o território estadual.

COPEL – Maior empresa do Paraná, a Copel vai apresentar, na área de exposições, alguns de seus projetos desenvolvidos com tecnologia de ponta e foco no desenvolvimento sustentável. Entre eles, a rede de postos de carregamento de carros elétricos, que forma uma das maiores eletrovias do Brasil.

Também serão apresentados os medidores inteligentes, que tornaram possível criar no Paraná a primeira cidade smart energy do País. A cidade é Ipiranga (Campos Gerais), que abriga o projeto-piloto e recebeu cinco mil medidores digitais. Essa inovação dá mais eficiência ao serviço de medição e permite comunicação mais rápida e ágil do consumidor com a empresa.

Do lado de fora do estande, um contêiner da Copel vai fazer empréstimo de bikes elétricas.

Na abertura do Smart City Expo Curitiba 2019, o superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da Copel, Julio Shigeaki Omori, participa – ao lado de outros cinco pesquisadores – da plenária “Da visão à ação: implementando projetos de cidades inteligentes e o papel das autoridades locais”.

Nesta mesa redonda, prefeitos e representantes de diferentes organizações darão sua visão de como levar os ideais da cidade inteligente para a vida real. Será uma chance de entender as barreiras de implementação que os projetos de cidades inteligentes têm e como enfrentá-los, aproveitando o papel de liderança dos governos locais e promovendo políticas coordenadas com outras autoridades públicas e partes interessadas. A plenária tem início previsto para as 10h30.

AVANÇOS – Em seguida, a partir das 11h45, o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, participará de um debate sobre a realidade e os avanços almejados pelo Governo do Estado para tornar o Paraná um território ainda mais avançado e protagonista em desenvolvimento urbano aliado à tecnologia.

CELEPAR – No dia seguinte, 22, o diretor-presidente da Celepar e mentor de startups, Allan Costa, profere palestra, a partir das 14h30, sobre “Ecossistemas de desenvolvimento local e inovação”.

A proposta é tratar sobre as ações idealizadas pela Celepar, que projeta um governo inteligente enfocando o desenvolvimento de ações que fomentem tecnologia em todas as áreas. Uma das ideias é a criação de uma plataforma de tecnologia aberta para empresários e os setores industrial e do agronegócio.

SANEPAR – No mesmo dia, pela manhã, a partir das 9h45, Gustavo Rafael Collere Possetti, gerente da Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Sanepar, participa da plenária “Transições e interrupções na gestão da cidade em uma sociedade digital”.

A proposta da mesa, que contará com a presença de outros cinco especialistas e pesquisadores, será explorar e debater como diferentes tecnologias podem beneficiar o gerenciamento de tráfego, serviços de informação, tomada de decisão pública ou serviços públicos, e como a transformação digital pode ser um direcionador de mudança para projetar e construir governos locais mais eficientes e serviços públicos mais responsivos.

SMART CITY EXPO CURITIBA 2019 – Essa será a segunda edição do evento chancelado pela FIRA Barcelona, consórcio público formado pela prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona, e que é o organizador do Smart City Expo World Congress, maior evento do mundo sobre cidades inteligentes, realizado anualmente em Barcelona.

O Smart City Expo Curitiba 2019 terá quatro temáticas principais: viabilizando tecnologias para cidades inteligentes; governança em cidades digitais; cidades criativas, sustentáveis e humanas; e planejando cidades inovadoras e inclusivas.

A área de exposição terá 35 empresas dos setores público e privado, exibindo soluções e inovações em áreas como iluminação pública, segurança, educação, saúde, saneamento básico, trânsito e urbanismo, entre outras.

As 74 startups de Curitiba e região poderão exibir suas soluções e produtos e apresentar pitchs (palestras rápidas de, no máximo, 15 minutos) na Smart Plaza Vale do Pinhão – espaço da Prefeitura de Curitiba destinado a promover o ecossistema de desenvolvimento da cidade.

O acesso à área de exposição será gratuito mediante inscrição prévia pelo site. A área de congresso está preparada para receber mais de 1,6 mil pessoas. Serão três salas de conferências no Expo Barigüi, que receberão especialistas nacionais e internacionais das áreas pública e privada, assim como do terceiro setor, além de mais mostras paralelas.

Eles trarão cases e provocarão debates sobre temas relacionados às smart cities, como planejamento urbano, mobilidade, governança, novas tecnologias e sustentabilidade. O preço dos ingressos até o dia 20 de março é de R$1200, enquanto nos dois dias de evento será de R$1.500. Estudantes pagam meia entrada mediante comprovação. A compra pode ser efetuada por meio do site oficial do evento, após a realização da inscrição.