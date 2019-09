Estadunidense vence na disputa feminina

Milão – A estadunidense Megan Rapinoe foi eleita na premiação “The Best”, da Fifa, como a melhor jogadora do mundo na temporada 2018/2019. A atleta do Reign FC conquistou a Copa do Mundo feminina de 2019 com a seleção dos Estados Unidos e foi a grande estrela do time.

Ela leva o prêmio para casa após superar a compatriota Alex Morgan, que, assim como ela, foi artilheira do Mundial com seis gols, e a inglesa Lucy Bronze, que foi eleita pela Uefa como melhor jogadora da Europa na temporada.

MARTA

Já a brasileira Marta, maior vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo, com cinco conquistas (2006, 2007, 2008, 2009 e 2018) foi escolhida entre as 11 principais jogadoras de futebol feminino da temporada, na seleção do ano da Fifa. Em 2019, marta chegou a 17 gols em Copas do Mundo e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, antigo detentor do recorde histórico.