Estado vai reformar presídios de 13 cidades, inclusive Foz e Cascavel

Foz do Iguaçu – O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou a execução de um grande pacote de reformas e reparos em penitenciárias, cadeias públicas, delegacias, casas de custódia e institutos médicos legais (IML) do Estado. De acordo com o Depen-PR (Departamento Penitenciário do Paraná), serão investidos neste ano R$ 14 milhões na modernização de 33 unidades, em 13 municípios paranaenses. Os recursos são do Tesouro do Estado.

As obras serão gerenciadas pela Predi (Paraná Edificações), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, e atendem à necessidade de cada complexo. Vão desde a instalação e a substituição de grades em diversos pontos, reformas de refeitórios até a renovação completa de instalações elétricas.

Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Curitiba, Piraquara, São José dos Pinhais, Pinhais e Umuarama são as cidades que terão unidades reformadas. O prazo previsto de execução das obras é, em média, de 210 dias.

No entanto, não foi informado o que será feito em cada unidade.

Diretor-geral do Depen, Francisco Caricati explicou que boa parte do sistema prisional do Estado é bastante antigo, necessitando de manutenção periódica. “O que estamos fazendo também é a modernização das unidades, garantindo mais segurança e confiabilidade ao sistema”, destacou.

Parte considerável do investimento se dará na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), especialmente em Piraquara, cidade que concentra as maiores penitenciárias do Estado.

Do investimento total, R$ 426 mil serão destinados à Cpai (Colônia Penal Agroindustrial do Paraná), em Piraquara. Para a unidade, está prevista a instalação e a substituição de grades em diversos pontos e, também, uma reforma no refeitório e em alguns alojamentos. O CMP (Complexo Médico Penal), em Pinhais, receberá quase R$ 370 mil em investimentos para reforma, que deve começar também no próximo mês. E a PCE (Penitenciária Central do Estado), com capacidade para 1.320 presos, receberá R$ 1,7 milhão nessa fase de modernização. Outros R$ 404 mil estão empenhados para a intervenção da Penitenciária Estadual de Piraquara I, que atende até 723 condenados.

Cadeias novas

O governo do Paraná confirmou no fim do ano passado a abertura 3 mil novas vagas no sistema prisional no Estado com a construção de quatro novas cadeias públicas, além da implantação de três novas delegacias. O investimento soma R$ 81 milhões.

As cadeias públicas serão construídas em Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e Guaíra. Já as três delegacias serão entregues em cidades da Região Metropolitana de Curitiba: Araucária, Almirante Tamandaré e Colombo.

As obras das cadeias públicas estão em andamento desde o começo de setembro e têm previsão de entrega no segundo semestre de 2020. O investimento é de R$ 69 milhões – a maior parte dos recursos de um convênio com o governo federal, com contrapartida do Tesouro Estadual.