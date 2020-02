Estado oficializa mudança de sede: de Cascavel a Guarapuava

Cascavel – Durou pouco tempo a empolgação da comunidade esportiva de toda região pela possibilidade de a fase final da Divisão A dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) ser realizada em Cascavel neste ano. Nesta semana, cerca de um mês após a divulgação do calendário de eventos para 2020, o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte confirmou a alteração das sedes das fases decisivas da competição. A Divisão A foi transferida para Guarapuava, de 11 a 20 de setembro, e a Divisão B para São Matheus do Sul, de 9 a 15 de outubro.

“Os Jojups têm um caderno de encargos que o município não poderia cumprir, um custo elevadíssimo e, principalmente, teríamos de alojar entre cinco e seis mil atletas em escolas e colégios, o que torna a logística bastante complicada e um investimento com um custo alto. Fiz um estudo e a Secesp não teria condições de bem fazer esse papel. Por isso, analisamos a proposta e concluímos que não era possível”, explica o secretário da Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel, Ricardo Bulgarelli.

Ainda de acordo com o gestor do esporte municipal, em pré-conversa com representantes da Secretaria de Estado de Esporte, em Curitiba, o prefeito Leonaldo Paranhos disse que Cascavel “poderia” ser sede da competição, mas antes de oficializar a decisão houve o pedido pelo estudo da Secesp, que mostrou a inviabilidade.

“Eu disse ao prefeito que seria muito arriscado sediarmos, porque para isso precisaria de um ano de preparação, pois este ano as licitações só podem ser feitas até maio, em função do calendário eleitoral. É um ano atípico e eu precisaria saber disso ao início do ano passado para ter me preparado com os locais e as licitações necessárias. Não é algo simples, tanto que Francisco Beltrão estava acertado para sediar, mas declinou. A Secretaria de Estado sabia que nossa decisão estava condicionada a uma resposta e eu prontamente a comuniquei sobre a inviabilidade”.