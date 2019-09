Este é o governo que mais inovação trouxe ao Estado em tão pouco tempo. São diversas as ações e os projetos já implantados, provocando um avanço significativo no atendimento ao cidadão com tecnologia e métodos inéditos, que fazem do Paraná o Estado mais inovador do Brasil.

Com o Inquérito Policial Digital, por exemplo, lançado nesta semana, as polícias do Paraná passam a operar com um sistema 100% online e integrado. Com o programa, todos os procedimentos de atendimento das Polícias Civil e Militar ficam disponíveis digitalmente, desde o atendimento da ocorrência através do 190 até o encaminhamento ao Poder Judiciário. É mais um grande passo no compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Júnior de ampliar a segurança dos paranaenses com modernidade e eficiência.

O Inquérito Policial Digital está num conjunto de projetos que visam ao fim da impressão de documentos em papel nos serviços prestados pelo governo do Paraná, aliando tecnologia com sustentabilidade. Um dos mecanismos para isso é o PIÁ (Paraná Inteligência Artificial), o primeiro programa de inteligência artificial do Brasil focado na prestação de serviços à população. A plataforma e o aplicativo reúnem mais de 380 serviços do governo em um só lugar. Funcionam como canais de diálogo com o cidadão para atender suas demandas e reclamações. O PIÁ congrega, ainda, informações de documentos emitidos pelo governo federal e pelos municípios.

Já o programa Descomplica foi criado para simplificar a vida dos empreendedores. Ele tem três vertentes: liberação do CNPJ e das autorizações para empresas de baixo risco em menos de 24 horas, soluções para fechamento de empresas e a instalação de um comitê permanente de desburocratização com a participação da sociedade civil. Esse era um dos principais compromissos de campanha do governador Ratinho Júnior, que com pouco mais de oito meses de governo já foi cumprido.

A iniciativa busca dirimir os principais entraves documentais das empresas e aponta soluções conjuntas com intuito de melhorar ainda mais o ambiente de negócios no Paraná, proporcionando assim a geração de mais emprego e renda. Também haverá um canal de comunicação direto entre os empresários e a Controladoria-Geral do Estado (CGE), no portal do órgão, para apontar problemas e facilitar ainda mais os processos.

O Paraná também foi o primeiro Estado do Brasil a fechar um convênio com a Microsoft com o objetivo de fomentar a educação, qualificação, inovação e empreendedorismo.

O acordo permite o acesso a softwares por alunos e professores da rede pública estadual de ensino como ferramenta de aprendizado e capacitação. O convênio vai dedicar uma atenção especial às escolas menores, de cidades pequenas, com o objetivo de democratizar a tecnologia, estimulando ideias inovadoras e empreendedoras.

Além disso, está incluída a oferta de capacitação do corpo docente que, por meio do programa Professores Embaixadores, terá acesso a treinamentos para inserção de tecnologia no processo de aprendizagem por meio de ferramentas cedidas no acordo. Os profissionais serão beneficiados com um registro no maior portal de colaboração mundial para professores e diretores de escolas, a Comunidade de Educadores Microsoft, que concede acesso a recursos específicos e gratuitos para capacitação de professores e dirigentes de instituições de ensino.

A inovação não acontece apenas com ferramentas tecnológicas. A gestão em si também precisa ser moderna, eficaz e ágil. Uma ação importante é o Banco de Projetos, que destina R$ 350 milhões para licitar projetos executivos de grandes obras estruturais em todo o estado. A definição das obras prioritárias é feita por uma força-tarefa do governo com a importante contribuição dos deputados estaduais, que conhecem a fundo as demandas das regiões que representam. Essa iniciativa garante um plano estratégico para décadas no nosso Estado. Não apenas para este governo. É um legado para a população paranaense.

Como sempre reafirma o governador Ratinho Junior, uma ação só é inovadora se realmente trouxer benefícios para as pessoas. Por isso criamos na Casa Civil a Superintendência de Inovação para acompanhar e coordenar as ações de vanguarda em todo o Governo e, principalmente, garantir que na ponta de cada projeto esteja o cidadão paranaense, que precisa ser atendido com respeito, eficácia e qualidade.

Guto Silva é chefe da Casa Civil do governo do Paraná