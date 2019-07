Estado investe R$ 70 milhões em obras nas estradas

O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões em obras de rodovias da Região Metropolitana de Curitiba. Estão em andamento a duplicação da PR-417, no trecho entre Curitiba e Colombo, que também contará com novos viadutos, e a pavimentação com paver da PR-092, no município de Doutor Ulysses. Outros R$ 29,3 milhões estão sendo investidos no Litoral. As obras são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Na PR-417, a Rodovia da Uva, estão sendo duplicados 4,9 quilômetros, que também incluem ciclovia, calçadas, semáforos, iluminação e canteiro central, um investimento de R$ 33,4 milhões. E no cruzamento entre essa rodovia e a Avenida Santos Dumont, em Colombo, estão sendo construídos dois viadutos paralelos, com 41 metros de extensão cada, totalizando 438 metros junto com os novos acessos. A obra, de R$ 4,3 milhões, inclui também serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e construção de muros de contenção.

Em Doutor Ulysses, município de 5,7 mil habitantes, os 910 metros da PR-092 que cruzam a cidade estão recebendo pavimentação com bloco de concreto, conhecidos como paver, além de serviços de terraplenagem, drenagem e sinalização. A obra, de R$ 2,3 milhões, também prevê a construção de novas calçadas em todo o trecho.

Os investimentos na malha rodoviária da região devem trazer mais segurança e agilidade para habitantes e condutores. “Estamos garantindo a realização de obras que atendem a solicitações antigas da população da Região Metropolitana de Curitiba. As melhorias no tráfego beneficiam tanto moradores quanto os setores do comércio e indústria que utilizam as rodovias”, afirma o diretor-geral do DER, João Alfredo Zampieri.

Além de obras pontuais, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná também mantém programas de conservação e melhorias de rodovias.

Confira o que está sendo feito na semana de 15 a 19 de julho na RMC:

PR-092: recuperação de revestimento primário no trecho entre Cerro Azul e Doutor Ulysses; recuperação de sarjetas entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul; limpeza e pintura de meio-fio e roçada entre Curitiba e Rio Branco do Sul.

PR-281: Microrrevestimento e sinalização horizontal no trecho entre Agudos do Sul e Piên; roçada, limpeza de faixa de domínio e de sarjeta entre o distrito de Lagoinha e Agudos do Sul, e de Agudos do Sul até o entroncamento com a PR-420.

PR- 418: serviço de fresagem no trecho entre a PR-092 e a PR-417.

PR- 419: Microrrevestimento e sinalização horizontal no trecho entre Agudos do Sul e a BR-116.

PR- 423: roçada e limpeza de faixa de domínio no trecho entre a BR-476 e Campo Largo.

PR-509: limpeza e pintura de meio-fio no trecho entre Almirante Tamandaré e Colombo.

PR-510: roçada e limpeza de faixa de domínio no trecho entre a BR-277 e a PR- 090, e entre Bateias e Ouro Fino.

Ao concluir estes serviços, as equipes se deslocam para outros trechos, seguindo cronograma de trabalho já definido.

LITORAL – O litoral paranaense conta com R$ 29,3 milhões em obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. O município de Paranaguá concentra os investimentos, com a construção de um viaduto na interseção da BR-277 com Avenida Ayrton Senna e a recuperação da Avenida Bento Rocha.

O viaduto está sendo construído na entrada da cidade, onde a rodovia federal se divide entre a Avenida Ayrton Senna e a Avenida Bento Rocha. A obra terá 906 metros de extensão, que incluem uma linha principal de chegada e saída e acessos ao seu entorno. O investimento é de R$ 12,7 milhões, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e obra de arte especial, sinalização vertical e horizontal, sinalização provisória e serviços complementares.

O DER-PR também está executando a recuperação da pista de rolamento da Avenida Bento Rocha, com os serviços de recuperação de pavimento de concreto, readequação do sistema de drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, sinalização vertical e horizontal e reconstrução de ciclovia em uma extensão de 2,9 quilômetros. A avenida é uma das principais vias de acesso ao Porto de Paranaguá, e está recebendo investimento de R$ 16,6 milhões.

As duas obras vão melhorar a logística de tráfego dos caminhões ao Porto de Paranaguá e beneficiar o trânsito da cidade. “Quando se fala em Paranaguá, imediatamente você pensa no Porto. Mas as estradas e rodovias que levam até ele são uma peça fundamental do transporte de cargas em nosso litoral, e cabe ao DER garantir que esse transporte aconteça com segurança” afirma a superintendente da Regional Leste do DER, Elaine Cristina Koutton.

As demais rodovias do Litoral que fazem parte da administração direta do DER estão constantemente recebendo serviços dos programas de conservação e melhorias do departamento.

Nesta semana são contempladas as seguintes rodovias:

PR-410: conservação de faixa de domínio no trecho entre a BR-116 e São João da Graciosa, com os serviços de roçada manual e limpeza de bueiros.

PR- 412: roçada no trecho entre Praia de Leste e Pontal do Paraná.

REGIONAIS – As obras em rodovias da Região Metropolitana de Curitiba e do litoral paranaense são executadas e acompanhadas pela Superintendência Regional Leste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A mesma superintendência também é responsável pelo Escritório Regional Xisto, com sede em Mateus do Sul e o Escritório Regional Médio-Iguaçu, em União da Vitória.

Atualmente o DER/PR conta com 5 superintendências regionais e 14 escritórios regionais, todas com obras, serviços de conservação e de melhorias em andamento.