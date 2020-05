Estado divulga atletas contemplados no Geração Olímpica 2020

A Superintendência Geral do Esporte divulgou nessa sexta-feira (15) a lista dos candidatos contemplados para a edição 2020 do Geração Olímpica. O programa concede bolsas a atletas e técnicos, dando apoio a jovens promessas e estrelas de renome mundial.

De acordo com o superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, a manutenção do Geração Olímpica em 2020, com o mesmo investimento e quantidade de bolsas ofertadas nos anos anteriores, foi uma resposta fundamental do Governo em meio à crise vivida por conta do coronavírus. “Mostra o empenho do Governo do Estado em reforçar o sistema de saúde e os pacotes de auxílio econômico à sociedade”, disse

Ele também agradeceu à Copel, patrocinadora do programa. “A companhia tem sempre nos apoiado a seguir com esse importante projeto que levou o esporte paranaense a um novo patamar”, completou o superintendente.

Os classificados somente estarão aptos a receber os valores após o envio da documentação solicitada no regulamento oficial. O prazo para envio foi prorrogado para o dia 25 de maio de 2020.

Após a publicação do edital, nesta sexta-feira (15), a Comissão Estadual de Avaliação, seguindo o regulamento oficial do programa, abre o prazo de cinco dias corridos para apresentação de recursos. Os mesmos deverão ser encaminhados para o e-mail geracaoolimpica@esporte.pr.gov.br.

Entre os contemplados desta edição estão atletas de renome mundial e que alcançaram o pódio na Rio 2016, como Ágatha Bednarczuk, medalhista de prata no vôlei de praia, e os irmãos Eliseu e Marcelo Santos, ambos prata na bocha paralímpica. Ana Sátila é outro grande nome. Ela já garantiu sua vaga para Tóquio 2021 e tem em seu currículo a vitória do Campeonato Mundial de canoagem slalom na categoria K1 Extreme.

“Ao longo dos últimos dez anos, o Geração Olímpica vem atendendo técnicos e atletas de diferentes idades com objetivo de promover e fomentar o esporte no Paraná. E na última Olimpíada eles representaram muito bem o programa e todo o nosso estado conquistando 34 vagas e duas medalhas de prata”, destaca a coordenadora do programa, Denise Golfieri. “Isso tudo nos motiva a continuar realizando o nosso trabalho e que possamos ampliar e desenvolver ainda mais talentos esportivos por todo o nosso Estado”.

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

Os documentos de abertura de conta corrente, atestados médicos e declaração de matrícula, para os bolsistas que ainda não possuem essa documentação em mãos e que não conseguirem obtê-las nesta fase, serão solicitados novamente quando a equipe do Geração Olímpica encaminhar os termos de compromisso para assinatura e devolução pelos candidatos.

Para os bolsistas que já possuem conta corrente no Banco do Brasil, atestado médico atualizado a partir do mês de abril de 2020 e declaração de matrícula do corrente ano, a documentação deverá ser encaminhada com as demais comprovações solicitadas nesta fase até 25 de maio.

Os contemplados devem verificar mais informações sobre envio de sua documentação no item “3ª Fase – Publicação dos atletas selecionados e aptos ao envio de documentos para confirmação da seleção” (páginas 23 à 25) do regulamento oficial. Além disso, cada categoria possui um e-mail específico para onde deverá ser encaminhada sua documentação.

Não serão aceitos documentos que não seguirem as orientações de envio detalhadas no regulamento.

A validação desta classificação, bem como a homologação definitiva dos nomes apresentados, somente ocorrerá após a formalização dos contratos individuais.

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS – A coordenação do programa informa que, em todos os casos, a homologação final se deu mediante criteriosa apreciação das Entidades de Administração do Desporto (EAD) e da Comissão Estadual de Avaliação, que realizou nas duas últimas semanas videoconferências para analisar, pontuar e definir a classificação final de todos os inscritos.

Alterações no preenchimento das vagas poderão ser feitas se a documentação exigida não for encaminhada pelo bolsista contemplado conforme as orientações detalhadas acima.

Até a manhã desta sexta-feira (15), as EADs responsáveis pelas modalidades de canoagem, escalada, futebol, hóquei sobre a grama, remo e tiro com arco não informaram os candidatos contemplados.

PROGRAMA – O Geração Olímpica é o maior programa de bolsa-atleta do País e conta em 2020 com o mesmo investimento de 2019. São R$ 4,75 milhões, ofertando 1.215 bolsas. São seis categorias: Formador Escolar, Técnico Formador, Estadual, Técnico, Nacional e Olimpo. Há vagas garantidas para o paradesporto.

O programa foi criado em 2011 com o objetivo de fomentar o esporte do Estado, dando apoio a jovens promessas e estrelas de renome mundial. O patrocínio exclusivo é da Copel.