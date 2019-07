Estado cria comissão para estudar viabilidade do Aeroporto Regional

Curitiba – Como o prazo de seis meses solicitado no início do mandato pelo governo do Estado para reavaliar todas as etapas do projeto em andamento do Aeroporto Regional chegou ao fim, a Seil (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) confirmou ontem (15) ao Jornal O Paraná que o processo continua suspenso, desta vez sem prazo específico.

Conforme a Seil, a suspensão no início do ano aconteceu a pedido da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), devido à documentação, mas que agora, paralelo a isso, “está sendo montada uma comissão formada por representantes de diferentes secretarias de Estado para analisar e elaborar os estudos de viabilização da estrutura”. Por enquanto, não há previsão de prazo para que isso fique pronto.

Extraoficialmente, a informação obtida pelo Jornal O Paraná é de que a análise de todo o processo seria prorrogada porque não teria havido tempo hábil para checar todos os procedimentos, como, por exemplo, os detalhes sobre as negociações iniciadas para a desapropriação de 61 alqueires entre os municípios de Toledo e Tupãssi, onde a estrutura deverá ser construída.

Segundo o presidente do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), Danilo Vendruscullo, os recursos empenhados no fim do ano passado pela ex-governadora Cida Borghetti, no valor de R$ 10,5 milhões para pagamento das desapropriações, estão depositados em conta específica, podendo ser usados apenas para isso.

Por enquanto, nenhuma das áreas chegou a ser indenizada. Ano passado, quando houve as primeiras reuniões com os proprietários, a queixa deles era de que os valores estavam muito abaixo do mercado.

O POD volta a se reunir esta semana, e o assunto Aeroporto Regional está na pauta.