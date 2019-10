Esporte amador. Cascavel terá novo chamamento público para o desporto em 2020

Cascavel – O mês que começou de forma desanimadora para os praticantes de 17 modalidades esportivas em Cascavel termina hoje (31) com esperança renovada, com o anúncio de um novo chamamento público para distribuir cerca de R$ 2,227 milhões de recursos públicos municipal para o desenvolvimento do desporto de rendimento de modo não profissional na cidade em 2020.

Esse valor é referente ao total de R$ 5,577 milhões de aporte do Município destinado ao desporto cascavelense para os anos de 2019 e 2020. Para este ano, R$ 1,590 milhão foram captados por entidades organizadas da sociedade civil, enquanto R$ 1,050 milhão deixou de ser captado. Para 2020, R$ 1,760 milhão foi captado e R$ 1,177 milhão não.

A definição pela abertura de um novo chamamento ocorreu na noite de terça-feira (29) na Prefeitura, durante reunião entre pessoas ligadas ao esporte (gestores de associações, diretores, técnicos e atletas) e representantes da administração pública municipal.

Durante o encontro, outras propostas chegaram a ser levantadas para que o dinheiro aportado às modalidades esportivas não ficasse parado. Dentre elas, a revisão da Lei municipal – existente, mas em desuso – que trata de bolsas atleta e técnico, ideia rejeitada pela maioria.

Com isso, um novo chamamento público será realizado, mas não deverá ser lançado tão brevemente quanto esperam as entidades esportivas. “Não posso estipular prazo para o lançamento do edital porque dependo dos processos que estão em andamento, mas a meta é conseguir ativar esse novo chamamento para o desporto em abril, porque ainda estamos seguindo a cronologia desses que estão em andamento. Há prazos legais que obrigatoriamente temos que cumprir, aguardar que transcorram”, diz o secretário municipal de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, que nos próximos dias tratará do assunto com os representantes do paradesporto, que nos próximos dias terão acesso ao chamamento público.

Licitação para transporte

Ideia inicialmente apresentada pelo secretário municipal de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, para utilização do dinheiro já aportado para o esporte e não captado pelas associações esportivas, a licitação para o transporte de competidores também segue nos planos da administração pública de Cascavel. “Do montante não captado (R$ 2,227 milhões), vamos propor que uma parte seja utilizada para o transporte, que é algo muito oneroso aos competidores e na qual temos uma demanda grande de pedidos. Já estamos elaborando essa licitação. Já a outra parte será agregada a um chamamento para o ano que vem, para atender as modalidades que não foram atendidas”.