Esplanada: tópicos mal explicados do Banco do Brasil

Te cuida, BB

Há pelo menos nove “potenciais riscos”, assim classifica relatório do Tribunal de Contas da União, no processo de vendas de ativos altos do Banco do Brasil. O report está na mesa do ministro Bruno Dantas. Entre os tópicos mal explicados estão “seleção do ativo para desinvestimento”, “rito do processo competitivo”, “ausência de critérios de seleção dos interessados”, “transparência do processo competitivo de alienação”. É negócio que pode render mais de bilhão de reais.

UTIs

De tão faladas, vale registro: o Brasil tem hoje 55.101 leitos de terapia intensiva, a UTI. Dessas, 27.445 são do SUS. Ou seja, é um leito para 7.740 habitantes, em média.

***Oi, fiquei

A despeito do clima constrangedor com sua carta denúncia-desabafo, o conselheiro Erick Biill Vidigal, da Comissão de Ética Pública da Presidência, despacha com colegas

Alô, é do frete?

A demissão “a pedido” de Sergio Moro (Justiça) e Maurício Valeixo (DG PF) implica na perda de direito à ajuda de custo na mudança para suas cidades. É boa grana, que varia de um a três vezes o valor do salário que recebiam.

Tudo em ordem

A Fenapef, entidade dos policiais federais, tem apoiado todas as ações do presidente Jair Bolsonaro sobre o comando da PF desde o início do Governo. Em nota, informa ver com normalidade a nomeação do novo diretor-geral, Rolando de Souza, e a substituição do superintendente no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, que tornou-se o “zero dois” do comando da corporação em Brasília.

De casa

O deputado Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente, é policial federal licenciado. Tem boa relação com a Fenapef, abre portas e atende demandas da categoria.

Explica aí

A Justiça Federal no Ceará deu prazo até sábado para o presidente Bolsonaro se manifestar sobre o que chamou de fraudes nas eleições de 2018. A ação foi protocolada pelo deputado federal Célio Studart (PV-CE).

***Cercadinho

O povo não atendeu a orientação, e não entendeu o alto risco da pandemia. A Prefeitura de Maceió foi obrigada a instalar cercas entre calcadão e as praias da capital.

Quem diria…

Políticos estão atenciosos em tempos de confinamento. Internauta desafiou o senador Fernando Collor a publicar selfie no Twitter para provar que era ele quem debatia. Foi imediatamente atendido pelo sisudo ex-presidente – que na foto apareceu rindo, claro.

Terras da União

Caiu para relatoria do ministro Luiz Fux, futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, uma ADPF (679) que promete dar muito debate entre Governo, indígenas e ONGs, com o mundo de olho. O Rede Sustentabilidade questionou a validade da Instrução Normativa 9/2020, da Funai. Ela pode abrir brecha legal para ampliar a grilagem de terras em aldeias indígenas que estão em fase de homologação na entidade.

***Tropa perdida

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e a Segurança do Estado não conseguem falar a mesma língua. Câmara determinou que policiais militares fossem deslocados para os calçadões das praias para inibir aglomerações. Mas a PM teve de priorizar a turma da fila imensa nas agências da Caixa atrás dos R$ 600.

MERCADO

Assessoria$

A ANP prorrogou por mais um ano, para maio de 2021, o vultoso contrato com a FSB Comunicação, na bagatela de R$ 2.125.655,77 para assessoria de imprensa – e houve reajuste de 3,38%, em tempos de crise e aperto financeiro no Governo.

Aliás…

…A FSB vem crescendo no mercado; adquiriu a Loures Comunicação em 2018, que atende a Cosan, dona dos postos Shell… fiscalizados pela ANP.