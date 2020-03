Esplanada: coronavírus em Guarulhos, Boca Aberta e a mão amputada

Nas ruas

Bolsonaristas estão com medo de o “fator coronavírus” esvaziar as manifestações pró-Governo no domingo. O foco dos apoiadores é lotar a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a Avenida Paulista, em São Paulo, e metade da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Se a foto não sair bem, o discurso da justificativa pelo medo do contágio está pronto. Mas alguns congressistas bolsonaristas viram uma questão política na suspensão das aulas na rede pública do Distrito Federal e na USP – conhecido reduto da elite esquerda pensadora. Acham que é movimento para causar medo e esvaziar as ruas.

O óbvio

Mas essa turma que só vê política está cega para o óbvio: fato é que a pandemia do coronavírus no mundo está deixando muita gente em casa. A Itália está toda parada.

Porta de entrada

Uma funcionária de empresa que opera nos canais de inspeção do Aeroporto de Guarulhos está infectada com o coronavírus. E a Anvisa continua sem gente suficiente nos terminais.

Ô louco!

A Mesa da Câmara dos Deputados agiu rápido, consciente, e enterrou o projeto de lei do deputado Boca Aberta (Pros-PR) que previa amputação de mão de corrupto condenado.

Com o respeito…

… É porque, talvez, não sobraria muita gente com as duas mãos ali.

***Camaleoa

Ex-feminista pró-aborto, de esquerda e encrenqueira, Sara Winter – hoje evangélica, mãe e bolsonarista – ganhou documentário de cinema sobre sua vida e transformação. Estreia dia 7 de abril. É “A Vida de Sara”, com produção da Lumine TV.

***Igreja

Dom Sérgio da Rocha se despede de Brasília. Com a aposentadoria do Dom Murilo Krieger, ele foi nomeado novo arcebispo de Salvador.

***Bronca no cardápio

A ministra Damares Alves ganhou almoço de aniversário ontem no Fausto & Manoel do Pontão do Lago Sul. Mas o segundo andar, reservado, não tinha acesso para três cadeirantes que a acompanhavam. Foi um constrangimento. Ela pegou o microfone para discurso e deu uma bronca nos proprietários.

MERCADO

BA$A

O Banco da Amazônia publica hoje nos jornais do Pará, onde fica a sede, seu balanço financeiro de 2019. É uma boa oportunidade para ver como vão as contas do financiamento de empresas – tem gente que pegou milhões e jogou em off shore.

Rasante

Veja como a pandemia do coronavírus derrubou os preços das passagens aéreas em alguns importantes trechos internacionais. Ontem, era possível encontrar bilhetes de São Paulo – Nova York e Rio-NY por R$ 2,4 mil. Lisboa-NY saía mais barato, por R$ 2,2 mil. E quem saísse de Portugal para Miami pagava de R$ 1,9 mil. A maioria desses trechos, em tempos sem tensão, sai quase pelo dobro desses valores.

***Mãos ao alto

Tem farmácia em Brasília assaltando o pobre do consumidor. Vidrinhos de álcool gel, antes a R$ 18, estão expostos na fachada de algumas lojas a R$ 50.

Tá vivo?

Lembra do cliente da Vivo que ficou 28 minutos para tentar apenas mudar o plano, foi atendido por três interlocutores no canal por telefone, e desligaram a ligação? Cancelou ontem a linha.

Babel de PE

A Secretaria de Educação de Pernambuco respondeu sobre o investimento de R$ 51 milhões para ensinar as línguas inglesa, espanhola e alemã para alunos da rede estadual, apesar de ter professores concursados e terceirizados para as duas primeiras. É para o programa Ganhe o Mundo, que treina jovens para intercâmbio em dez países. Informa que serão oferecidas aulas para 15 mil estudantes nos próximos três anos, e os mil melhores avaliados ganham bolsa (R$ 719/mês) para morar no exterior e aprender mais. Ainda justifica que não utiliza os professores da rede pública porque as aulas são extracurriculares e fora do período da escola. Tá bom…