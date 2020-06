Esplanada: Cobrança política, A conferir, Lula, Wassef…

Cobrança política

O que mais irrita bolsonaristas do Congresso Nacional é que um dos principais pedidos oficiais de investigação do grupo bolsonarista “300 do Brasil”, liderado pela ativista polêmica Sara Winter, foi protocolado dia 6 de maio no Supremo Tribunal Federal pela bancada do PT da Câmara dos Deputados. Foi assinado por 47 parlamentares e enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre as fake news e ameaças à instituição. A última operação de busca e apreensão resultou, por tabela, em quebra de sigilos fiscais de uma dezena de deputados aliados do presidente da República.

Lula, Wassef…

A despeito da prisão de Fabrício Queiroz, a cidade de Atibaia (SP) vem ganhando um inquestionável título de Cidade dos Caseiros que Entregam os Patrões.

Olhos abertos

O juiz federal Marcelo Bretas mantém escolta da Polícia Militar do Rio, com agentes de elite e viatura do Choque, na porta da residência e por onde anda pela cidade.

Tudo em ordem

Altos oficiais da Marinha foram chamados pelo Comando, na quarta-feira, fim do dia, para reunião de emergência. QG do Exército também teve reuniões não programadas.

A conferir

De um veterano advogado, que entende de política desde que Bolsonaro soltava pipa em Campinas: “Com a crise política e na saúde, com pico da pandemia esperado para julho, não será surpresa se o presidente lançar mão da Garantia da Lei e da Ordem, pela Segurança Nacional, e convocar o Exército para patrulhar as ruas”.

Aquele abracinho

Ao citar no vídeo feito pelo ex-ministro Abraham Waintraub que vai honrar seus comprimissos de campanha, o presidente Bolsonaro manda recado para os seguidores de Olavo de Carvalho, que tinham no ministro um de seus representantes.

***Êpa, êpa

Mal assumiu e o novo presidente da Funasa desagrada o qualificado quadro funcional. O coronel da PM mineira Giovanne Gomes quer mudar a sede da entidade para um prédio que está embargado pelos Bombeiros e Defesa Civil do DF.

MERCADO

Turbulência

Até no chão, com mais de 80% de seus aviões parados, a Latam dá dor de cabeça a seus clientes. A aérea lidera as reclamações nos Procons das capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Lidera absoluta em SP, foram 1.632 atendimentos desde março. Seguida por Gol (506) e Azul (492).

May day

No Rio, são 163 reclamações contra a Latam, 118 ocorrências contra a GOL e a Azul contabiliza 47, no mesmo período. Em Brasília, a Latam lidera com 173, seguida por GOL (53) e Azul (18).

***Povo on-line

Pesquisa da Fico, empresa de análise preditiva, indica que 92% dos brasileiros estão dispostos a adquirir produtos bancários de forma on-line – 43% pelos aplicativos.

**Cenário…

O parcelamento de dívidas tributárias das empresas deve aplicar saldos dos fundos, como o da Marinha Mercante. Os recursos, aplicados sob forma de RDBs e CDBs, seriam solução para que bancos financiassem corporações para pagar à vista seus impostos. É análise do vice-presidente da Associação Comercial do Rio, Hélio Ferraz.

**…e saída

Ferraz complementa: “Caso esses depósitos, estruturados como empréstimos com 6 meses de carência e 60 meses de pagamento ocorressem agora, já verificaríamos efeitos positivos no 3º trimestre”.

***Maricá em obras

A despeito da pandemia, está mantido cronograma do megaempreendimento imobiliário MARAEY, com resorts e vilas, a ser erguido na orla de Maricá (RJ). A previsão de conclusão do complexo é de 14 anos, pela IDB Brasil e outros investidores.

***Circo

Exagero da Elite da Polícia Civil de Teresina escoltar o jornalista Arimateia Azevedo, detido por suposta extorsão, com quatro policiais de coletes, escopetas e usando capuz.