Após ter passado em branco na sexta-feira (19), no empate sem gols com o Sevilla, o melhor do mundo Lionel Messi tem nova chance para marcar o gol de número 700 da carreira nesta terça-feira (23), dia no qual o Barcelona faz clássico com o Athletic Bilbao, às 17h, no Camp Nou, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça lidera a competição empatado com o Real Madri, mas em vantagem no confronto direto, enquanto o Bilbao é o nono colocado.