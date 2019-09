Escolares da Juventude: COB avalia positivamente a etapa dos Jogos em Cascavel

Cascavel – Foram cinco dias de amizade, excelência e respeito, além de muito esporte. Os Jejs (Jogos Escolares da Juventude), etapa Regional Amarela, foram encerrados nessa sexta-feira (6) e vão deixar saudades. Cascavel recebeu de braços abertos os melhores atletas de 12 a 17 anos do basquete, futsal, handebol e vôlei de oito estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Mato Grasso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

“Terminada a primeira regional de 2019 temos um saldo super positivo com a entrega de Cascavel. A cidade viveu intensamente os dias do evento e o sucesso foi alcançado. Agradecemos o fundamental apoio local e a grande participação dos oito estados. Parabéns aos classificados para a etapa nacional, o Comitê Organizador agora volta suas atenções à próxima etapa, a Regional Verde, em Palmas”, afirmou o coordenador geral dos Jogos Escolares da Juventude, André Mattos.

A caravana do COB (Comitê Olímpico do Brasil) segue agora para Palmas (TO), onde será realizada, na próxima semana, a Regional Verde, com participação de nove estados brasileiros – os sete da Região Norte, além de Mato Grosso e Distrito Federal.

Depois, será a vez de Natal (RN) receber a Regional Azul, com participação dos nove estados do Nordeste. A edição nacional 2019 dos Jogos escolares da Juventude será de 16 a 30 de novembro, em Blumenau (SC).