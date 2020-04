Escola e exercícios físicos em casa

Destaque nas primeiras participações em sua nova categoria ao kartismo brasileiro, o brasiliense Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) é mais um atleta que, assim como toda a população mundial, é afetado pela pandemia do coronavírus. Preocupado com a situação vivida atualmente por todos os países no mundo, o jovem piloto está seguindo todas as determinações das autoridades em saúde, acompanhado de sua família. Pedro Lins cuida do preparo físico, seguindo rigoroso plano criado por seu preparador físico. Igualmente se dedica aos estudos, realizando através de aulas e deveres ministrados por seus professores através da internet.

