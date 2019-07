Escola do Trabalho garante qualificação profissional

Quem busca uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo pensa em abrir o próprio negócio precisa investir em capacitação. A competitividade é enorme e, quanto mais qualificada a pessoa for, maiores as chances de sucesso na conquista do emprego e/ou empreendimento.

Em Santa Terezinha de Itaipu, a população conta com um espaço amplo e moderno, que oferece cursos para quem busca por qualificação profissional. Inaugurada no mês de maio, a Escola do Trabalho é um local onde jovens e adultos tem a oportunidade de se qualificarem para o mercado de trabalho, por meio da parceria entre o Município, o Sistema S (Ensino à Distância) e demais institutos de qualificação certificados e empresas.

Pensando nisso, um novo curso com foco na qualificação de jovens teve início. O curso de empregabilidade é fruto da parceria entre o SENAC de Foz do Iguaçu e a prefeitura. De acordo com o técnico de relações com o mercado, Everton Denoni, esse é um momento muito importante para fortalecer a parceria entre o município e a instituição. “Realizamos cursos no município nos últimos cinco anos, por meio da parceria já firmada entre o SENAC e a prefeitura. Neste ano, voltamos com uma proposta diferenciada, que é o curso de capacitação de empregabilidade, visando a inserção de jovens ao mercado de trabalho. Durante as aulas, que tem duração de 15 horas, os participantes utilizam o espaço da Escola do Trabalho, que conta com laboratório de informática, onde desenvolvem atividades cujo objetivo é transmitir conceitos administrativos e empresariais, bem como apresentar os diferentes segmentos existentes na área, capacitando o jovem para o setor”, explica.

Everton acrescenta ainda, que os interessados devem atender alguns requisitos, como ter idade mínima de 16 anos, ensino fundamental completo e noções básicas de informática. “Para se inscrever e participar da nova turma que tem início na próxima segunda-feira (15), os jovens devem procurar a Escola do Trabalho localizada na Avenida Adolpho Lollato, 2750. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3541-2377 ”.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard, ao longo do ano, novos cursos devem ser disponibilizados para população. “A Escola do Trabalho é um espaço que deve atender toda a população. Por isso, ao longo do ano, novos cursos estarão disponíveis para população”, finaliza.