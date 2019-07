Equipes vão para o tudo ou nada

Belo Horizonte – As atenções se voltam hoje para as quatro partidas que definem os semifinalistas da Copa do Brasil, a partir das 19h15.

Maior vencedor da história da Copa do Brasil com seis títulos, o Cruzeiro chega ao Estádio da Independência (Horto) para a disputa da volta das quartas de final da competição com uma grande vantagem construída na ida, semana passada, no Mineirão.

Do outro lado, estará o Atlético-MG, equipe que mais disputou o torneio mata-mata nacional: 30 das 31 edições da competição, mas ergueu a taça de campeão apenas uma vez. Ao Galo, apenas a vitória com muitos gols interessa: diferença de 3 a favor do Atlético-MG leva a decisão para os pênaltis e o triunfo por uma diferença de 4 ou mais gols garante a vaga nas semifinais.

Bahia x Grêmio

Também às 19h15, Bahia e Grêmio medem forças na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil para ver quem jogará as semifinais. Na semana passada, no duelo de ida, disputado na Arena, em Porto Alegre, o embate terminou no 1 a 1. Sendo, assim, como não há mais o gol fora de casa como critério de desempate, uma nova igualdade leva a decisão da vaga para os pênaltis. No retrospecto geral, em 47 jogos, foram 19 triunfos do Grêmio, 12 do Bahia e 16 empates.

Flamengo x Athletico

A torcida rubro-negra lotará o Maracanã nesta quarta-feira, às 21h30, quando Flamengo e Athletico Paranaense medem forças depois do 1 a 1 na partida de ida em Curitiba, na semana passada.

E dá para dizer que o Fla e o Furacão estão entre as equipes mais copeiras do País na atualidade, vide a campanha de ambos na atual Libertadores. A partida não contará com vantagem para um dos lados, quem vencer carimba o passaporte, novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Inter x Palmeiras

No Beira Rio, um jogão de bola em um estádio lotado. Emoção não vai faltar para os torcedores que vão acompanhar Internacional x Palmeiras. O duelo de ida, no Allianz Parque, na semana passada, terminou no 1 a 0 para o Verdão. O jogo das 21h30 (de Brasília) desta quarta (17) no Beira-Rio deve ser marcado por equilíbrio e igualdade. O Inter será obrigado a atacar, pois precisa reverter o 1 a 0 sofrido na ida.